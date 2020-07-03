Nasıl Avukat Olunur?

Avukatlık mesleğini yapabilmek için öncelikle herhangi bir üniversitenin hukuk fakültesine girmiş olmak gerekir. Girilen hukuk fakültesi eğer hazırlık eğitimi var ise 5, yok ise 4 yıl olarak okunur. Hukuk fakültesini başarı ile tamamlayan öğrenciler 1 yıl boyunca zorunlu avukatlık stajını yapmaya başlayabilir. Bu avukatlık stajı, herhangi bir baroya kayıt olunarak yapılabilir. Zorunlu avukatlık stajını tamamlamayan kişiler herhangi bir baroda avukat olarak çalışamaz veya özel olarak kendi bürolarını açamaz. 1 yıllık zorunlu avukatlık stajını tamamlayan kişiler artık isterlerse KPSS sınavına girerek istenilen puanı aldıkları takdirde devlette bir kamu personeli olarak göreve başlayabilirler. Bu süreçte kişi kamu personeli kontenjanından avukat maaşı ile ücretlendirme almaya başlar. Diğer seçenek ise avukat olan kişi kendi özel bürosunu açabilir. Burada yine de bir baroya kayıtlı olmak gerekir. Bu süreçte gerekli izinler, belgeler ve evraklar tamamlandıktan sonra avukat olan kişi kendi bürosunda çalışmaya başlayabilir. Burada ise devletten bağımsız, çalıştığı süreç boyunca kazandığı avukat maaşı ile işini yapmaya devam eder.

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