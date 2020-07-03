Kamu personeli olarak devlette çalışan avukatlar, emeklilik zamanları geldiğinde artık emekli avukat maaşı almaya başlarlar. Bu maaş diğer devlet çalışanlarında olduğu gibi enflasyon farkı gibi etkenler ile her sene değişse de, kişinin çalıştığı süreçte aldığı maaşa göre çok fark etmemektedir. 2019 yılında emekli avukatların aldığı maaş miktarı 4 bin 952 TL olarak belirlenmiş iken, 2020 yılına gelindiğinde emekli avukat maaşı 5 bin 224 TL olarak ödenmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
2020 Yılında Avukat Maaşları Ne Kadar Oldu?
Avukat maaşları, kamuda ve özel sektörde çalışan avukatlara göre değişiklik gösterir. 2020 yılında kamuda çalışan avukatların aylık maaşları en düşük 5 bin 224 TL olarak belirlenmiştir. Kamuda çalışan avukatların çalıştıkları yıllara göre maaşları değişmektedir. Özel sektörde çalışan avukatların maaşları ise çalıştıkları hukuk bürosuna göre değişiklik gösterir. Bir hukuk bürosunda işe başlayan, deneyimsiz bir avukatın maaşı ise asgari ücretin biraz üstündedir. Buna göre hizmet yıllarına bağlı olarak 2020 yılında belirlenmiş olan avukat maaşları şu şekildedir:
AVUKAT (9/1)
ESKİ: 5224 TL
YENİ: 5524 TL
- Hizmet yılı 1 yıl olan avukatlar; 5457 TL
- Hizmet yılı 2 yıl olan avukatlar; 5461 TL
- Hizmet yılı 3 yıl olan avukatlar; 5465 TL
- Hizmet yılı 4 yıl olan avukatlar; 5482 TL
- Hizmet yılı 5 yıl olan avukatlar; 5506 TL
- Hizmet yılı 6 yıl olan avukatlar; 5513 TL
- Hizmet yılı 7 yıl olan avukatlar; 5528 TL
- Hizmet yılı 8 yıl olan avukatlar; 5536 TL
- Hizmet yılı 9 yıl olan avukatlar; 5541 TL
- Hizmet yılı 10 yıl olan avukatlar; 5775 TL
- Hizmet yılı 11 yıl olan avukatlar; 5781 TL
- Hizmet yılı 12 yıl olan avukatlar; 5860 TL
- Hizmet yılı 12 yıl ile 25 yıl arasında olan avukatların maaşları ise 5860 ile 6176 TL arasındadır.
2020 Yılında Emekli Avukat Maaşları Ne Kadar Oldu?
Kamu personeli olarak devlette çalışan avukatlar, emeklilik zamanları geldiğinde artık emekli avukat maaşı almaya başlarlar. Bu maaş diğer devlet çalışanlarında olduğu gibi enflasyon farkı gibi etkenler ile her sene değişse de, kişinin çalıştığı süreçte aldığı maaşa göre çok fark etmemektedir. 2019 yılında emekli avukatların aldığı maaş miktarı 4 bin 952 TL olarak belirlenmiş iken, 2020 yılına gelindiğinde emekli avukat maaşı 5 bin 224 TL olarak ödenmektedir.
Nasıl Avukat Olunur?
Avukatlık mesleğini yapabilmek için öncelikle herhangi bir üniversitenin hukuk fakültesine girmiş olmak gerekir. Girilen hukuk fakültesi eğer hazırlık eğitimi var ise 5, yok ise 4 yıl olarak okunur. Hukuk fakültesini başarı ile tamamlayan öğrenciler 1 yıl boyunca zorunlu avukatlık stajını yapmaya başlayabilir. Bu avukatlık stajı, herhangi bir baroya kayıt olunarak yapılabilir. Zorunlu avukatlık stajını tamamlamayan kişiler herhangi bir baroda avukat olarak çalışamaz veya özel olarak kendi bürolarını açamaz. 1 yıllık zorunlu avukatlık stajını tamamlayan kişiler artık isterlerse KPSS sınavına girerek istenilen puanı aldıkları takdirde devlette bir kamu personeli olarak göreve başlayabilirler. Bu süreçte kişi kamu personeli kontenjanından avukat maaşı ile ücretlendirme almaya başlar. Diğer seçenek ise avukat olan kişi kendi özel bürosunu açabilir. Burada yine de bir baroya kayıtlı olmak gerekir. Bu süreçte gerekli izinler, belgeler ve evraklar tamamlandıktan sonra avukat olan kişi kendi bürosunda çalışmaya başlayabilir. Burada ise devletten bağımsız, çalıştığı süreç boyunca kazandığı avukat maaşı ile işini yapmaya devam eder.
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