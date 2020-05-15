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    • Ekonomi
    • 15.05.2020 Gazete
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    Tedbirleri reklam filmleriyle hatırlattı

    , tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, '' ve '' mesajları ile 2 farklı reklam filmine imza attı.

    Tedbirleri reklam filmleriyle hatırlattı
    Koru Sigorta, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, '' ve '' mesajları ile 2 farklı reklam filmine imza attı. Şirketten konuyla ilgili şu açıklama geldi: "Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günlerden itibaren, olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Bu toplumsal mücadelede bizim de bir nebze katkımız olsun istedik ve zor günlerin aşılarak güzel günlerin elbet geleceğini ancak bunun için de 'evde kalmanın' ve 'mesafeyi korumanın' önemini vurgulamak amacıyla reklam filmlerimizi yayınladık. Kısa bir sürede, etkili bir planlama ile 2 farklı versiyonda hazırladığımız filmlerin televizyonun yanı sıra, dijital mecrada da yer alması için çalışmalar yapıyoruz."
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