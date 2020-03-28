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    • Ekonomi
    • 28.03.2020 Gazete
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    Gurbetçiye ikinci emeklilik

    Başkanı , yurt dışında yaşayan vatandaşlara dövizli Sistemi () imkanı sağlayan kanun değişikliğinin hem vatandaşlar hem de sektörü için önemli olduğunu belirtti.

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