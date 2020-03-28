Gurbetçiye ikinci emeklilik

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, yurt dışında yaşayan vatandaşlara dövizli Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) imkanı sağlayan kanun değişikliğinin hem vatandaşlar hem de sigorta sektörü için önemli olduğunu belirtti. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, yurt dışında yaşayan vatandaşlara dövizli Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) imkanı sağlayan kanun değişikliğinin hem vatandaşlar hem de sigorta sektörü için önemli olduğunu belirtti.
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