Aidatlar ertelendi

TOBB, üye firmaların oda ve borsalara Haziran ayı sonuna kadar ödeyeceği yıllık üyelik ve munzam aidatı hiçbir gecikme zammı ve faizi olmaksızın Ekim ayına ertelendi. Konuya ilişkin yazı, 81 ildeki oda ve borsaya gönderildi.
TOBB, üye firmaların oda ve borsalara Haziran ayı sonuna kadar ödeyeceği yıllık üyelik ve munzam aidatı hiçbir gecikme zammı ve faizi olmaksızın Ekim ayına ertelendi. Konuya ilişkin yazı, 81 ildeki oda ve borsaya gönderildi.
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