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    • Ekonomi
    • 28.03.2020 Gazete
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    Aidatlar ertelendi

    , üye firmaların oda ve borsalara Haziran ayı sonuna kadar ödeyeceği yıllık üyelik ve mun aidatı hiçbir gecikme zammı ve faizi olmaksızın Ekim ayına ertelendi. ilişkin yazı, 81 ildeki oda ve borsaya gönderildi.

    Aidatlar ertelendi
    TOBB, üye firmaların oda ve borsalara Haziran ayı sonuna kadar ödeyeceği yıllık üyelik ve mun aidatı hiçbir gecikme zammı ve faizi olmaksızın Ekim ayına ertelendi. ilişkin yazı, 81 ildeki oda ve borsaya gönderildi.

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