CORONA VİRÜSÜ CANLI HARİTA!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"Dünya 2019 öncesine dönmeye başlıyor. Hasta sayısının 90 bine yaklaştığı ülkeler var. Asla o ülkelerin durumunda değiliz. Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı. Türkiye yurttaşını koruyacak sıkı tedbirleri aldı. Şimdi durum çok farklı. Önümüzdeki günler kesinlikle farklı olaca. Bu tehlikeden uzak durmanın bir yolu var. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor"

"Hastalığın kesilmesini sağlayacak şartlara uymak zorundayız. Bugün en önemli toplantımızı yaptık. Daha ileri tedbirleri almamız gerektiğini gördük. En önemli tedbir olan izolasyonu prensip haline getirdik. Hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim. Sosyal hayat en alt seviyeye inmeli."

Çalışma saatleri çalışma günleri tatiller düzene konmalıdır. Teması en aza indirmeliyiz. Yayılmayı önlemeliyiz. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmeliyiz. Bilim Kurulu'nun 83 milyon için önerdiği tedbirler var.

Alınan tavsiyeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettim. Ne kadar çok dikkat edersek o kadar kısa sürede üstesinden geleceğiz. Mücadelede gönlünü ortaya oyan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Son 24 saat 7533 test yapıldı 17 can kaybımız ile hayatın kaybeden sayısı 92 olmuştur. Toplam vaka sayısı 5 bin 698 olmuştur. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu oldu.