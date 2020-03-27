ŞOK, Migros, Carrefour ve diğer marketlerin açılış ve kapanış saatleri vatandaşlar tarafından devamlı aratılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yeni kararına göre ŞOK, Migros, Carrefour ve diğer tüm marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişti. Bakanlık Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketler ve bakkalların ne kadar açık kalabileceğini açıkladı. Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, yaptığı yazılı açıklamada, toplum için çok önemli bir kamu görevini yerine getiren perakende çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, marketlerde gerekli hijyen önlemlerinin eksiksiz uygulanması ve ürün tedariğinin aksamaması için çalışma saatlerine dair tavsiye kararı aldıklarını ifade etti.
ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
ŞOK Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
CARREFOURSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
CarrefourSA Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
CarrefourSA açılış saati: 09.00 (AVM mağazalarının açılış saati 10.00)
CarrefourSA kapanış saati: 22.00
MİGROS AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
Migros Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
Migros açılış saati: 09.00
Migros kapanış saati: 22.00
Marketlerden flaş tavsiye kararı!
Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aykaç, sağlıklı hizmet ve dengeli çalışma koşullarının sağlanması açısından GPD üyesi marketler için çalışma saatlerinin 10.00-20.00 arasında düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı aldıklarını belirtti.
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, yaptığı yazılı açıklamada, toplum için çok önemli bir kamu görevini yerine getiren perakende çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, marketlerde gerekli hijyen önlemlerinin eksiksiz uygulanması ve ürün tedariğinin aksamaması için çalışma saatlerine dair tavsiye kararı aldıklarını ifade etti.
Çalışan sağlığının ve yeterli dinlenme ile dengeli çalışma ihtiyaçlarının, yoğun halk talebinin kesintisiz karşılanması için önem taşıdığını aktaran Aykaç, şunları kaydetti:
"Aldığımız tavsiye kararı, üyemiz marketlerin 26 Mart Perşembe gününden itibaren çalışma saatlerini haftanın yedi günü 10.00 açılış ve 20.00 kapanış olarak düzenlemeleri yönündedir. Çalışanlarımızın işe geliş gidiş koşullarını, mağaza içinde oluşacak yoğunlukları, ürün tedarik süreçlerimizi ve market içi sağlıklı hizmet için genel hijyen çalışmalarını dikkate alarak bu kararı verdik. Müşterilerimizin acil ihtiyaçları haricinde evden çıkmamaya özen göstereceklerine ve alışverişleri için bu saatlere dikkat edeceklerine inanıyoruz. Market içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Alınan tedbirler hem toplumun hem de market çalışanlarının sağlığının korunması açısından önemli."
İŞTE MARKETLER İÇİN GENELGE
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.
Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi. Ayrıca tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek.
MARKETTE EN FAZLA KAÇ KİŞİ OLACAK?
Özetle market 100 metrekareyse içerde en fazla 10 kişi olabilecek.
Mahalle ve semt pazar yerlerine düzenleme geldi
İçişleri Bakanlığı "Koronavirüs Tedbirleri" kapsamına 81 İl Valiliğine ek bir genelge daha gönderdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderilen genelge ile il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. Bakanlık, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla alınan tedbirlere ilave olarak il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kuralları yeniden düzenledi.
Bakanlik, söz konusu kuralları içeren genelgeyi valiliklere gönderildi. Genelgeye göre; vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.
-Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27.03.2020 tarihinde saat 17;00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacak. -Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, Valilik ve Kaymakamlıklarca belediyeler ile işbirliği içinde, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak. -İl, ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar/satış yerleri belirlenebilecek.
- Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişiminde belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere tedbirler alınabilecek. -Mevcut Pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenecek. -Bu amaçla mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dahil edilmesi vb), yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin/parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesi tedbirlerinin biri veya hepsi birlikte kullanılacak. - Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak.
Bu husus pazar/satış yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilecek. - Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemleri alınması sağlanacak; bu husus belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından denetlenerek gerekli işlem yapılacaktır. - Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbir alınacak. - Pazar/satış yerleri en geç saat 19:00'a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacaktır.
- Pazar yerleri/satış yerlerinde belediyeler pazar esnafı ve vatandaşlarımız için el dezenfektanı konusunda destek olunacak. Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi mevzuat ve yazılar çerçevesinde gerekli kararlar alınarak tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifetiyle denetlenmesi istedi.
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