Bim ve A101 marketler tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada bugünden itibaren BİM ve A101 marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığına yer verildi. Yapılan son dakika açıklamasında, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ve Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç'ın tavsiye kararı sonrası açılış kapanış saatlerinin değiştiğine yer verildi. Bu karar sonrası Bim marketler bir açıklama yaptı. "Çalışanlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin sağlığı için mağaza açılış-kapanış saatlerimizi değiştirdik." notu yayımladı. A101 marketler tarafından da bir açıklama yapıldı yapıldı. İşte BİM ve A101 kapanış ve açılış saatleri