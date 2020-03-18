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    • Ekonomi
    • 18.03.2020 Gazete
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    İşyerleri Coronavirüs salgını nedeniyle önlemleri artırdı

    salgınına karşı kronik hastalar, yaşlılar başta olmak üzere yüksek riskli grupların korunması, sosyal hayatın güvenli ve sağlıklı devamı için önlemler genişletiliyor. , lar ve perakende sektörü, çalışanlarını virüsten korumak için önlemlerini artırdı.

    İşyerleri önlemleri artırdı
    Ülkemizde Coronavirüs salgınına karşı kronik hastalar, yaşlılar başta olmak üzere yüksek riskli grupların korunması, sosyal hayatın güvenli ve sağlıklı devamı için önlemler genişletiliyor. , lar ve perakende sektörü, çalışanlarını virüsten korumak için önlemlerini artırdı. Pek çok işyerinde evden çalışma sistemine geçildi. ATM'lerde paralar artırıldı. Bankalar dijital bankacılığa ağırlık verdi. Ayrıca bankaların, şubelerine müşterilerini toplu olarak değil, tek tek aldığı görüldü.

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