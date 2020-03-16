İŞKUR iş ilanları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye'nin gündemi Koronavirüs olduğu halde İŞKUR tarafından personel alımları araştırılıyor. Bu anlamda İŞKUR 58 bin personel istihdam edecek. Hangi kadrolarda personel alınacak? Başvuru şartları nedir? İlkokul, lise, tecrübe şartı yok! İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.
EN ÇOK HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Beden işçisi alımlarında rekor dizeyde ilan bulunuyor. Bugün itibari ile 8491 kişilik alımda adayların herhangi bir iş tecrübesi olmadan başvuru alan ilanlar mevcut.
İŞKUR PERSONEL ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Eğitim düzeyinde ise okur yazar düzeyinde olmaları yeterli olacaktır. Diğer yandan adayların sağlık şartları taşımaları ve yaş şartına sahip olmaları istenilecektir. Makineci dikiş personeli istihdamları son aylarda daha da artış gösterdi. Bu konuda adayların iş becerisi ve deneyimi olması halinde başvuru önceliği sağlayacaktır.
Temizlik görevlisi alımı 1856 kişi oldu. Satış danışmanlığı da bir çok firmada en çok istihdam edilen meslekler arasında bulunuyor. Satış ve pazarlama alanlarında deneyimli olmak gerekmektedir. Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar garson alımı kadrosunda 1338 kişi arıyor. Muhasebeci büro memuru olarak 1031 kişi istihdam edilecek. Kasiyer 751, turizm ve otelcilik meslek elemanı alımlarında 751 kişi görevlendirilecek. Bu meslek grubundaki alımlar yaz ayı yaklaştıkça artış gösteriyor. Büro memuru olarak 644 kişi, çağrı merkezi temsilcisi ise 624 olarak açıklandı.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI;
T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, tecrübe şartlarını taşımak, ikamet şartlarına sahip olmak, kamu kurumu ilanları için kamu haklarından mahrum olmamak, istenilen eğitim şartlarında olmak gerekmektedir.
BEDEN İŞÇİSİ NEDİR?
Günümüzde sıkça duyduğumuz kavramlardan biri de beden işçisidir. Çoğu kişi bunun tanımını bilmese de meslekler sözlüğüne göre hiç bir vasfı olmayan, halk tabiriyle ne iş olsa yaparım abi diyebilen, vasıfsız işçilere artık vasıfsız değil beden işçisi deniliyor. Beden işçileri ne iş yapar? Bu sorunun cevabını sanırım beden işçisi nedir'in tanımını yaparken söyledik. Beden işçisi belli bir yetenek ve vasıf ve de teknik bilgi gerektirmeyen işleri yapabilir. Örneğin, depo hamalı, temizlik işleri, getir götür diye tabir ettiğimiz posta işleri ve bir takım basit vasıf gerektirmeyen işler. Basit derken kolay işler anlamında değil bilgi, birikim gerektirmemesi açısından. Yoksa beden işçileri neredeyse en çok iş yüküne sahip insanlardır.
Ancak genel olarak başlangıç fiyatları asgari ücrettir. Bazı firmalar buna yemek + yol gibi ilave ücretlerde sağlayabilirler. Beden işçisi olmak bu devirde gerçekten zor olsa da bu işi tercih eden ne yazık ki çok fazla iş gören vardır. İş görenler belirli bir meslek öğrenmek yerine daha çabuk iş gücü piyasasına atılmak için ne iş olsa yaparım diyerek, beden güçlerine dayalı bu işleri tercih etmektedirler. Özellikle genç yaştaki işçilerin beden işçisi olarak çalışmamaları, meslek sahibi olmaları açısından doğru yönlendirilmeleri çok önemlidir.
İŞKUR'A KAYIT NASIL OLUNUR?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.
İŞKUR'DA İŞ ARAYANLARIN KAYIT İŞLEMLERİ ÇOK KOLAY!
Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.
• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).
İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;
• Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).
• Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.
• En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.
• Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).
• İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).
• İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.
• "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.
• "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).
• Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.
İşveren İŞKUR kayıt işlemi için;
• İŞKUR E-Şube sayfasında bulunan sağ kısımdaki "İşveren" bölümünde bulunan "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR üyelik sayfasında yer alan "Genel Koşullar" maddelerini okuyun.
• Onaylıyorsanız "Okudum, kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın. Onaylamıyorsanız "Okudum, kabul etmiyorum" seçeneğine tıklayın(Onaylamazsanız üyelik işlemine devam edemesiniz ve ana sayfaya yönlendirilirsiniz).
Onay verdikten sonra açılan sayfada ise kurumsal üyelik başvurusu çerçevesinde "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını doldurun. Bu kısımda;
• SGK NO,
• Şirket Unvanı,
• Vergi numarası,
• Vergi kimlik numarası,
• Ana faaliyet grubu,
• Alt faaliyet grubu,
• Yasal durumu,
• Kuruluş tarihi,
• Bilgilerini girin.
• Tüzel kişi adres bilgilerinizi girin.
• Tüzel kişi iletişim bilgilerini girin.
• En altta bulunan "İleri" tuşuna basın.
• Açılan sayfada tüzel kişi İŞKUR giriş işlemleri için şifrenizi belirleyin ve kaydı onaylayın.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.