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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 11:47
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    • 11.03.2020 12:02
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    ? hangi de sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Sosyal medyada birçok iddia ortaya atılırken, İstanbul’da bulunan , , gibi hastaneler trend oldu. Peki, hangi hastaneler ya alındı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada, Türkiye’de yüksek ateşli hasta bir erkeğin Korona pozitif olduğunu belirtmişti. Bu açıklamanın ardından gözler hastanelere çevrildi. Peki, hangi hastaneler karantinaya alındı? İşte detaylar…

    Hangi hastaneler karantinaya alındı? Koronavirüs...

    Koronavirüs hangi hastanede? Hangi hastaneler karantinaya alındı? Çapa, Cerrahpaşa, Şişli Etfal gibi hastanelerle ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından hangi hastaneler karantinaya alındı sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye'de 1 kişide koronavirüs görüldüğü resmi ağızlardan açıklandı. Vatandaşların 14 gün kuralına ve el temizliğine dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Peki, hangi hastaneler karantinaya alındı? Koronavirüs hangi hastanede? İşte son bilgiler!

    KORONAVİRÜS HANGİ HASTANEDE?

    Virüs taşıyan kişinin hangi hastanede veya hangi ilde olduğuna yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    HANGİ HASTANELERDE TEDAVİ EDİLECEK?

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    Haberler Ekonomi Hangi hastaneler karantinaya alındı? Koronavirüs (Corona) hangi hastanede? Çapa, Cerrahpaşa, Şişli Etfal…
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