N95 maske nedir, tek kullanımlık mı? N95 maske fiyatları ne kadar sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Corona virüsünün 100'ü aşkın ülkede görülmesinin ardından Türkiye'de de önlemler alınmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili vatandaşları uyardı. Maskeyle sokağa çıkılması gerektiğini belirten Koca'nın açıklamasının ardından Corona virüs maskesi araştırılmaya başlandı. Bunlardan en popüleri de N95 maskesi oldu. Peki, N95 maske Corona virüsünden korur mu? N95 maske fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

N95 MASKE FİYATLARI NE KADAR?

N95 maske fiyatları popüler alışveriş sitelerinde modellerine göre değişiklik gösteriyor. Kimi alışveriş sitelerinde fiyatlar 30 liradan başlıyor. Maskenin modeline ve özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. Fiyatların 350 liraya kadar çıktığı göze çarpıyor.