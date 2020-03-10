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fiyatları! | N95 maske tek kullanımlık mı? Maske Coronavirüsten korur mu?

fiyatları internet üzerinden araştırılıyor. N95 maske tek kullanımlık mı? N95 maske Coronavirüsten korur mur sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Türkiye'de ilk Koronavirüsünün görülmesiyle birlikte, vatandaşlar kendilerini koruma yoluna başladı. Uzmanlar tarafından ellerin sık sık yıkanması ve kalabalık yerlerde maske kullanılması öneriliyor. Peki, hangi maskeler kullanılmalI? Uzmanlar N95 maske takılmasının önemli olduğunu belirtiyor. Peki, ne kadar? Corona virüsten korunmada maskenin tek başına yeterli olmadığına dikkat çekilirken, yine de maskelerin önemli bir korunma yolu olduğu belirtiliyor. Virüs nedeniyle bazı fırsatçıların maske stoklayıp satış yaptığı biliniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından bu satışlara önlem alınmıştı.

  • Güncel
  • 11.03.2020 09:32
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 09:33
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N95 maske nedir? Koronavirüsten korur mu?

N95 maske nedir, tek kullanımlık mı? N95 maske fiyatları ne kadar sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Corona virüsünün 100'ü aşkın ülkede görülmesinin ardından Türkiye'de de önlemler alınmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili vatandaşları uyardı. Maskeyle sokağa çıkılması gerektiğini belirten Koca'nın açıklamasının ardından Corona virüs maskesi araştırılmaya başlandı. Bunlardan en popüleri de N95 maskesi oldu. Peki, N95 maske Corona virüsünden korur mu? N95 maske fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

N95 MASKE FİYATLARI NE KADAR?

N95 maske fiyatları popüler alışveriş sitelerinde modellerine göre değişiklik gösteriyor. Kimi alışveriş sitelerinde fiyatlar 30 liradan başlıyor. Maskenin modeline ve özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. Fiyatların 350 liraya kadar çıktığı göze çarpıyor.

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