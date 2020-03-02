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    • Ekonomi
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    • 02.03.2020 10:44
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    Emekli ödeme ücretleri ve günleri: , , ...

    Emekli ödeme ücretleri ve günleri: Milyonlarca emeklinin gözü özel ve kamu bankalarına çevrilmiş durumda. Bu ay promosyon yenilenecek. Bankalar ise promosyon miktarlarını belirliyor. Emekli maaşlarını 3 yıllığına bankaya taşıyanlara promosyon ödeyecek. İşte Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazanacak. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. İşte , , , , , ve promosyon ücretleri...

    Emekli promosyon banka ödeme ücretleri ve tarihleri ne zaman?

    Emekli promosyon banka ödeme ücretleri ve günleri: Emekli promosyon ödemeleri milyonlarca emeklinin gündeminde. Emeklilerin bankalar ile yaptığı promosyon anlaşması şubat ayının sonunda bitti. Yeni ödemeler 1 Mart itibariyle başlayacak. Emekliler maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor. Peki 2020 emekli promosyonu belli oldu mu? Maaşı 1000 liranın altındaki emeklilere en az 300 lira, 1000-2000 lira arasında olanlara 375 lira 2000 liranın üzerindeki maaşlara ise en az 450 lira promosyon ödeniyor. Son zamanlarda bankalar çeşitli kampanyalarla bu paraların üzerinde promosyon vermektedir.

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    Haberler Ekonomi Emekli promosyon banka ödeme ücretleri ve günleri: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
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