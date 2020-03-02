Emekli promosyon banka ödeme ücretleri ve günleri: Emekli promosyon ödemeleri milyonlarca emeklinin gündeminde. Emeklilerin bankalar ile yaptığı promosyon anlaşması şubat ayının sonunda bitti. Yeni ödemeler 1 Mart itibariyle başlayacak. Emekliler maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor. Peki 2020 emekli promosyonu belli oldu mu? Maaşı 1000 liranın altındaki emeklilere en az 300 lira, 1000-2000 lira arasında olanlara 375 lira 2000 liranın üzerindeki maaşlara ise en az 450 lira promosyon ödeniyor. Son zamanlarda bankalar çeşitli kampanyalarla bu paraların üzerinde promosyon vermektedir.

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