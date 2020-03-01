Yarın hesaplara yatmaya başlayacak! Emekliye 1368 TL ek ödeme geliyor!

SSK, SGK ve Bağkur'lu milyonlarca emekliye güzel haber geliyor. Bu bağlamda ek ödeme tutarları hesaplara yatmaya başlayacak. Emekliye 1368 TL ek ödeme geliyor. Emekliler için yıl sonu banka anlaşmaları çok önemli bir yer kaplıyor. En çok merak edilen Emekliyim maaşımı nasıl daha fazla alırım sorusu cevap buluyor. Emeklilere 1368 TL ek ödeme 2020 yılında geliyor.

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