Mart ayı geldi milyonlarca emekli promosyon için araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Bankalar, 1 Mart 2017'de ödemeye başladığı promosyonu bugünden itibaren güncelleyecek. 3 yıl önce maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti. Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Ancak bazı bankalar, bazı şartları karşılayan emeklilere daha yüksek promosyon ödüyor. Herhangi bir bankacılık ürünü kullanmak ya da yanında başka emekli getirmek gibi şeyler isteniyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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