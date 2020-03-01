9 mılyona asgari ücret desteği

İşverene aylık 75 lira asgari ücret desteği öngören düzenleme meclis komisyonunda kabul edilirken, SGK Sigorta Primleri Genel Müdür Vekili Savaş Alıç, 1 milyon 460 bin işyerini ilgilendiren desteğe ilişkin bilgi verdi. Alıç, "Destekten gün sayısına göre ortalama 6.7 milyon kişi yararlanıyor. Sene içinde giren çıkanlarla 9 milyonu bulmuştur" dedi.
Destek için ilave istihdam şartı öngörüldüğünü kaydeden Alıç, gündelikçi, çocuk, hasta bakıcı çalıştıranların da destekten yararlanabileceğini söyledi. 12 ay sürecek destekte, sektör ayırımı yapılmayacak. Destek verilirken geçen yıl aylık brüt ücreti 3 bin 840 lira ve altında olan işçi sayısı dikkate alınacak.
HAZAL ATEŞ
Destek için ilave istihdam şartı öngörüldüğünü kaydeden Alıç, gündelikçi, çocuk, hasta bakıcı çalıştıranların da destekten yararlanabileceğini söyledi. 12 ay sürecek destekte, sektör ayırımı yapılmayacak. Destek verilirken geçen yıl aylık brüt ücreti 3 bin 840 lira ve altında olan işçi sayısı dikkate alınacak.
HAZAL ATEŞ
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