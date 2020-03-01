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    • Ekonomi
    • 01.03.2020 Gazete
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    9 mılyona desteği

    İşverene aylık 75 lira desteği öngören düzenleme meclis komisyonunda kabul edilirken, Genel Müdür , 1 milyon 460 bin işyerini ilgilendiren desteğe ilişkin bilgi verdi. Alıç, "Destekten gün sayısına göre ortalama 6.7 milyon kişi yararlanıyor. Sene içinde giren çıkanlarla 9 milyonu bulmuştur" dedi.

    9 mılyona asgari ücret desteği
    İşverene aylık 75 lira desteği öngören düzenleme meclis komisyonunda kabul edilirken, SGK Sigorta Primleri Genel Müdür Vekili Savaş Alıç, 1 milyon 460 bin işyerini ilgilendiren desteğe ilişkin bilgi verdi. Alıç, "Destekten gün sayısına göre ortalama 6.7 milyon kişi yararlanıyor. Sene içinde giren çıkanlarla 9 milyonu bulmuştur" dedi.

    Destek için ilave istihdam şartı öngörüldüğünü kaydeden Alıç, gündelikçi, çocuk, hasta bakıcı çalıştıranların da destekten yararlanabileceğini söyledi. 12 ay sürecek destekte, sektör ayırımı yapılmayacak. Destek verilirken geçen yıl aylık brüt ücreti 3 bin 840 lira ve altında olan işçi sayısı dikkate alınacak.

    HAZAL ATEŞ

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