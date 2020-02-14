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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 16:20
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    • 14.02.2020 16:20

    Emekli maaşı ve hesabı nasıl yapılır? Emekli ne kadar ikramiye alacak? 4A-4B-4C ikramiye hesaplama!

    Çalışma yaşamı boyunca çalışan kişi emeklilik hayali kurar ve ona göre planlamalar yapar. Sigortalı olanların en çok merak ettiği konuların başında da emekli oldukları zaman ne kadar emeklilik si alacağı ve emeklilik maaşının ne kadar olacağı konuları gelir. Emeklilik ikramiyesi ve emeklilik maaşı ile ilgili tüm merak edilenleri derledik. kurumsal adresi olan https://uyg.sgk.gov.tr sitesine girildiğinde ikramiye ve maaş hesaplaması yapılabilir. Peki emekli maaşı ve ikramiye hesabı nasıl yapılır? Emekli kaç para ikramiye alacak? Hesaplama yapabilmek için ilk işlem; E-devlet şifresinin teminidir. İşte 4A-4B-4C ikramiye hesaplama...

    Emekli ne kadar ikramiye alacak? Emekli maaşı ve ikramiye hesabı nasıl yapılır?

    4A-4B-4C ikramiye hesaplama... Milyonlarca çalışan vatandaş emekli olma hayali kuruyor. Emekli maaşı ve ikramiye hesabı nasıl yapılır? Sorusu oldukça sorulmaya başladı. İkramiye hesaplama konusu sigorta koluna ve hizmet süresine göre farklılık göstermektedir. Bu konudaki farklılıklarda kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Emekliliği yaklaşmış olan vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konu ne kadar emekli ikramiyesi alacakları oluyor. Bu bağlamda emekli ikramiyesi kadın ve erkek vatandaşların yıllarca verdiği hizmet ve emeklerin sonucu sahip olduğu yasal bir hak olarak ortaya çıkıyor. İkramiye hesaplama konusu sigorta koluna ve hizmet süresine göre farklılık göstermektedir.

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    Haberler Ekonomi Emekli maaşı ve ikramiye hesabı nasıl yapılır? Emekli ne kadar ikramiye alacak? 4A-4B-4C ikramiye hesaplama!
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