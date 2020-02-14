Başkan Erdoğan'dan vatandaşa çok güzel bir haber geldi! Prim borcu olanlar bile 2020 sene sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumuna 60 günden fazla borcu olan Bağ-Kur'lular ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini ödemeyen ya da borcu biriken vatandaşlar, hastanelerden sağlık hizmeti alamıyor. Takvim'den Faruk Erdem'in yazısına göre ancak bu vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı bir karar yayımlandı. Vatandaşların bir yakını sigortalı ise çalışma şartı olmadan onun haklarından yararlanma imkânı bulunuyor.

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