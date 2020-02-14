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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 13:06
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    • 14.02.2020 13:14

    Ücretsiz olacak! Çalışan, işsiz herkese müjdeli haber geldi! Başkan imzaladı

    Başkan 'dan çalışan, işsiz herkese müjdeli haber geldi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Yıl sonuna prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacak. GSS, kapsamına alınmış olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödenen yada ödenmeyen prim larının kontrolü anlamına gelmektedir. GSS olarak bildiğiniz Genel Sağlık Sigortasında borç sorgulama ekranına internet üzerinden ulaşıp borcunuzu sorgulayabilirsiniz. 18 yaşından büyükler sigorta kapsamında olduğundan, eğer sigorta sahibi değil veya çalışmıyorsa belli bir ücreti devlete ödeyerek sağlık, ecza, gibi hizmetlerden faydalanabilmektedirler.

    Ücretsiz olacak! Çalışan, işsiz herkese müjdeli haber!

    Başkan Erdoğan'dan vatandaşa çok güzel bir haber geldi! Prim borcu olanlar bile 2020 sene sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumuna 60 günden fazla borcu olan Bağ-Kur'lular ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini ödemeyen ya da borcu biriken vatandaşlar, hastanelerden sağlık hizmeti alamıyor. Takvim'den Faruk Erdem'in yazısına göre ancak bu vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı bir karar yayımlandı. Vatandaşların bir yakını sigortalı ise çalışma şartı olmadan onun haklarından yararlanma imkânı bulunuyor.

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