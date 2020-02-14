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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 13:17
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    • 09.03.2020 10:26
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    3 - 5 yıl daha şansınız var

    Çalışan yüz binlere güzel haber geldi. Çalışanlar için emekli olabilmek çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda emeklilik için planlamalar daha çalışırken yapılıyor. k için yapmanız gerekenler vardır. Bu yapılanlarla beraber emeklilik sürenizi 3-5 sene daha kısaltabilirsiniz. Bağ-Kur'lular, emekli olabilmek için daha uzun süre prim ödüyorlar. İsteğe bağlı lılar, son 3.5 yıl (4A) statüsünde çalışmaları halinde hakkı elde ederler.

    Binlerce kişiye müjde 3.5 yıl erken emekli olabilirsiniz

    Herhangi bir işte çalışmadığı için sigortası olmayanlar emekli aylığı bağlatabilmek için isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. 2008 yılından sonra isteğe bağlı sigortalar Bağ-Kur (4B) kapsamında değerlendiriliyor. İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar, brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında kendi belirledikleri tutarın yüzde 32'si oranında prim ödüyorlar.

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