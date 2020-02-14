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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 11:03
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    • 14.02.2020 11:08

    Maaşın 3 katı , 10 katı ise kredi verilecek!

    'dan milyonlarca emekli vatandaşa güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda nakite sıkışan emekliler için bir müjde verildi. Maaşın 3 katı , 10 katı ise kredi verilecek! Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alıyor. SGK, bu kişilere, net 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan, 6 bin 972 liraya varan avans alabiliyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar kredi veya avans ile anlık ihtiyaçlarını giderme şansına sahip olacak. Peki, SGK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı avansı şartları neler?

    Maaşın 3 katı avans, 10 katı ise kredi verilecek!

    SGK, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere istemeleri halinde 6 bin 972 liraya varan avans veriyor. Talepler hayata geçerse, mevcut emekliler için de avans sistemi başlayacak. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek. Maaş avansı ise maddi sıkıntı çeken vatandaşlarımızın yardımına koşacak. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Emekli maaş avansı alan kişilerin geri ödemesinde faiz uygulanmayacak. Peki,SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi nasıl alınır? Emekli 3 maaş faizsiz avans şartları neler?

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    Haberler Ekonomi Maaşın 3 katı avans, 10 katı ise kredi verilecek!
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