Özel okullar 2020-2021 eğitim öğretim yılı için kayıtlarını açtı. Adeta öğrenci kapma yarışına giren özel okullar, bursluluk sınavlarını da art arda yapmaya başladı. Burs vaadiyle öğrencileri davet eden bazı okulların indirimlerinin ise devede kulak kaldığı görüldü. Sınav sonuçlarını açıklayan okulların, 90 soruda 5 yanlış yapanlara bile yüzde 10-30 burs indirimi yapması tepki çekti. Okulların reklam yapabilmek için adeta burs oyunu düzenlediği anlaşıldı. Bursluluk sınavlarına; öğrenciler sınavda iken velilere yapılan okul tanıtımları damga vurdu. Üstelik kimi okullar, sonuçları internetten açıklamayıp velileri yine davet etti, tekrar tanıtım yaptı.



Özel okullar, 'Burs bahane reklam şahane' dedirtti. Ayrıca bazı okulların 'Burs kazandınız' diye sunduğu indirimli fiyatın, pazarlık yapan herkese uygulandığını anlayan veliler şikayet yağdırdı.



İŞTE O ŞİKAYETLER!



Çocuğum 40 soruda 3 yanlış yaptı. Okul bize sadece yüzde 10 indirim sundu. Kandırmaca var.



Kızımın bursluluk sınavını kazandığını öğrendik. Okula çağırıldık. Tanıtım yaptılar, yüzde 10 indirim olacağını söylediler.



Oğlumun sınav sonuçları iyi olmasına rağmen, burs kazanamadığını söylediler. Burslar neye göre veriliyor?



Sınav için çocuğumu götürdüm. Çocukları beklerken, bize 90 dakika tanıtım yaptılar. 'Burs vereceğiz' diye tanıtıma çağırmışlar.



Kızım burs kazandı, çok sevindik. Yüzde 20 indirimle kaydını yaptırdık. Sonra gördük ki çoğu veli aynı indirimle kaydettirmiş.



ÖZLEM KAMER TERCANLI