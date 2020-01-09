Hamsi tezgaha geri döndü Gürcistan karasularında Ordulu balıkçılar tarafından avlanan hamsi, tezgahlarda bollaşmaya başladı. 25 liraya kadar yükselen hamsinin fiyatı 15 liraya kadar düştü.

Gürcistan karasularında Ordulu balıkçılar tarafından avlanan hamsi, tezgahlarda bollaşmaya başladı. 25 liraya kadar yükselen hamsinin fiyatı 15 liraya kadar düştü. Ordulu balıkçılardan Aydın Ceylan, bölgede hamsi kalmadığı için Gürcistan'da avlanıldığını söyleyerek, "Teknelerimiz orada tutup yolluyorlar. Bu yüzden fiyatlar düştü" dedi. TÜM MANŞETLER