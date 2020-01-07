İstanbul'da simit 2 TL Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim'de alınan karar yürürlüğe girdi. Konfederasyon tarafından alınan karar esnafa iletilerek yeni fiyat listesi tezgahlara asıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim'de alınan karar yürürlüğe girdi. Konfederasyon tarafından alınan karar esnafa iletilerek yeni fiyat listesi tezgahlara asıldı. İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 lira oldu. Simit fiyatındaki artışın susam ve undaki fiyat artışından kaynaklandığını belirten simitçi esnafı Veysi Maskan, "İki yılda bir zam geliyor" dedi.