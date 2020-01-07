İstanbul'da simit 2 TL

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim'de alınan karar yürürlüğe girdi. Konfederasyon tarafından alınan karar esnafa iletilerek yeni fiyat listesi tezgahlara asıldı. İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 lira oldu. Simit fiyatındaki artışın susam ve undaki fiyat artışından kaynaklandığını belirten simitçi esnafı Veysi Maskan, "İki yılda bir zam geliyor" dedi.
- Ekonomi
- 07.01.2020
- Gazete
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