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YTL banknotlar için süre bitiyor

Merkez Bankası, Yeni Türk Lirası (YTL) banknotları değiştirmek için son günün 31 Aralık 2019 olduğunu duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, hala elinde Yeni Türk Lirası banknotları bulunduran vatandaşların, bu banknotları bu tarihe kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine getirerek üzerlerinde yazan değerlerle değiştirebileceği belirtildi.

YTL banknotlar için süre bitiyor
Merkez Bankası, Yeni Türk Lirası (YTL) banknotları değiştirmek için son günün 31 Aralık 2019 olduğunu duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, hala elinde Yeni Türk Lirası banknotları bulunduran vatandaşların, bu banknotları bu tarihe kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine getirerek üzerlerinde yazan değerlerle değiştirebileceği belirtildi.

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