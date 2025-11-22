Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye ağır eleştiri: “Hesap vermekten kaçmayın”

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu partisidir. Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti koruma iradesinin de ta kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır.

"CHP RÜŞVETLERLE, YOLSUZLUKLARLA ANILAMAZ"

Kılıçdaroğlu açıklamasında, CHP'nin temel misyonlarından ilkinin siyaseti temiz tutmak ve gerektiğinde hesap sormak olduğunu belirtti. Bunun yolunun ise parti içindeki herkesin şeffaflıktan kaçınmamasından geçtiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama, bakın büyük bir ama ile söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır. ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye ağır eleştiri

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALMAK CESARET GEREKTİRİR"

Kılıçdaroğlu açıklamasının ikinci bölümünde ise CHP'nin devlet siyasetine yön veren bir konumda olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Ortadoğu'dan Asya'ya, Kafkaslardan Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada tarihsel sorumlulukları bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin at sürdüğü ve şehit verdiği topraklarda "sıkıştırılamayacağını" ifade etti. CHP'nin kardeş halklarla kurulan gönül bağının gerektirdiği şekilde dış politikada aktif ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini dile getirdi.