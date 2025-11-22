Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye ağır eleştiri: “Hesap vermekten kaçmayın”
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda partideki yolsuzluk tartışmalarına dikkat çekerek CHP yönetimini açıkça uyardı. “Hesap vermek her CHP’linin namus borcudur” diyen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu ima ederek CHP’nin rüşvet çarklarının müteahhitleriyle anılamayacağını vurguladı ve partinin şeffaflık içinde acilen temizlenmesi gerektiğini söyledi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, partide son dönemde gündeme gelen yolsuzluk tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Hesap vermekten kaçmamak gerek. CHP derhal arınmalıdır" ifadeleriyle parti yönetimine yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu. "CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz" diyen Kılıçdaroğlu' İmamoğlu suç örgütünü açıktan hedef aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu X hesabından paylaştığı videosunda şu ifadeleri kullandı:
Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu partisidir. Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti koruma iradesinin de ta kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır.
"CHP RÜŞVETLERLE, YOLSUZLUKLARLA ANILAMAZ"
Kılıçdaroğlu açıklamasında, CHP'nin temel misyonlarından ilkinin siyaseti temiz tutmak ve gerektiğinde hesap sormak olduğunu belirtti. Bunun yolunun ise parti içindeki herkesin şeffaflıktan kaçınmamasından geçtiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama, bakın büyük bir ama ile söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır. ifadelerini kullandı.
"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALMAK CESARET GEREKTİRİR"
Kılıçdaroğlu açıklamasının ikinci bölümünde ise CHP'nin devlet siyasetine yön veren bir konumda olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Ortadoğu'dan Asya'ya, Kafkaslardan Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada tarihsel sorumlulukları bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin at sürdüğü ve şehit verdiği topraklarda "sıkıştırılamayacağını" ifade etti. CHP'nin kardeş halklarla kurulan gönül bağının gerektirdiği şekilde dış politikada aktif ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini dile getirdi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE AÇIK DESTEK
Kılıçdaroğlu, özellikle Ortadoğu'da Türkiye'yi tökezletmeye çalışan güçlere dikkat çekerek terörsüz Türkiye sürecine açık destek verdi. "CHP sürecin içinde olmak ve devletin ali menfaatleri için risk almak zorundadır" diyen Kılıçdaroğlu, konulara siyaset üstü bir yaklaşımla bakılması gerektiğini vurguladı. Milletin CHP'den "kardeşlik sürecinde öncülük etmesini ve sürece istikamet çizmesini" beklediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, tarihin doğru tarafında durmanın çoğu zaman cesaret gerektirdiğini söyledi.
EKO SİSTEMİN TROLLERİ KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu suç örgütünü açıktan hedef almasından sonra Ekosistemin trolleri Kılıçdaroğlu'na yönelik operasyon başlattı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP rüşvet ve yolsuzluk düzeniyle anılamaz" sözleri, Ekrem İmamoğlu'na yakın hesapları harekete geçirdi. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı, kısa sürede İmamoğlu profilli kullanıcılar tarafından olumsuz yorumlarla hedef alındı.