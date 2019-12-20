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Dev ’ye imzası

'nın en büyük projeleri arasında yer alan SEC , Türk inşaat şirketi Construction imzasıyla açıldı. Fransız perakende grubu Auchan'ın gayrimenkul geliştirme şirketi Ceetrus tarafından ESTA Construction'a emanet edilen 120 milyon dolarlık projenin temeli, 2017'de atılmıştı. ESTA Construction Başkanı Bahattin Demirbilek, "Fark yaratan projelerimizle uluslararası müteahhitlik sektörünün önde gelen bir oyuncusu olmayı ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Dev AVM’ye ESTA imzası
Rusya'nın en büyük projeleri arasında yer alan SEC Aquarelle Pushkino, Türk inşaat şirketi Construction imzasıyla açıldı. Fransız perakende grubu Auchan'ın gayrimenkul geliştirme şirketi Ceetrus tarafından ESTA Construction'a emanet edilen 120 milyon dolarlık projenin temeli, 2017'de atılmıştı. ESTA Construction Başkanı Bahattin Demirbilek, "Fark yaratan projelerimizle uluslararası müteahhitlik sektörünün önde gelen bir oyuncusu olmayı ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz" dedi.

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