Dev AVM’ye ESTA imzası

Rusya'nın en büyük AVM projeleri arasında yer alan SEC Aquarelle Pushkino, Türk inşaat şirketi ESTA Construction imzasıyla açıldı. Fransız perakende grubu Auchan'ın gayrimenkul geliştirme şirketi Ceetrus tarafından ESTA Construction'a emanet edilen 120 milyon dolarlık projenin temeli, 30 Mayıs 2017'de atılmıştı. ESTA Construction Başkanı Bahattin Demirbilek, "Fark yaratan projelerimizle uluslararası müteahhitlik sektörünün önde gelen bir oyuncusu olmayı ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 20.12.2019
- Gazete
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