5 MİLYON KİŞİYE MÜJDE: 2B arazisi nedir, satın alınabilir mi? 2B arazisinin tapusu nasıl alınır, ev yapılır mı?
Türkiye genelinde orman vasfını yitirmiş arazilerin hak sahiplerine devriyle ilgili beklenen açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 5 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren 2B arazileri hakkında umut veren bir açıklamada bulundu. Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacaklarını belirten Kurum, "Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız." dedi.
Giriş Tarihi: 21.05.2025 14:12