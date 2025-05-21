Kadraj Galeri Kadraj İkon 5 MİLYON KİŞİYE MÜJDE: 2B arazisi nedir, satın alınabilir mi? 2B arazisinin tapusu nasıl alınır, ev yapılır mı?

5 MİLYON KİŞİYE MÜJDE: 2B arazisi nedir, satın alınabilir mi? 2B arazisinin tapusu nasıl alınır, ev yapılır mı?

Türkiye genelinde orman vasfını yitirmiş arazilerin hak sahiplerine devriyle ilgili beklenen açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 5 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren 2B arazileri hakkında umut veren bir açıklamada bulundu. Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacaklarını belirten Kurum, "Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız." dedi.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 14:12
5 MİLYON KİŞİYE MÜJDE: 2B arazisi nedir, satın alınabilir mi? 2B arazisinin tapusu nasıl alınır, ev yapılır mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 5 milyon vatandaşı ilgilendiren müjdeyi açıkladı. Kurum, "5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız." ifadelerine yer verdi.

5 MİLYON KİŞİYE MÜJDE: 2B arazisi nedir, satın alınabilir mi? 2B arazisinin tapusu nasıl alınır, ev yapılır mı?

2B Arazisi Nedir?

2B arazileri, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi kapsamında tanımlanır. Bu bentte belirtilen alanlar, orman niteliğini kaybetmiş, kadastro çalışmaları ile orman sınırları dışına çıkarılmış ve artık geri kazanılamayan hazine arazileridir. Doğal yapısı itibarıyla yeniden ormana dönüştürülmesi mümkün görülmeyen bu bölgeler, halk arasında "2B" olarak bilinir.

5 MİLYON KİŞİYE MÜJDE: 2B arazisi nedir, satın alınabilir mi? 2B arazisinin tapusu nasıl alınır, ev yapılır mı?

2B Arazisi Tapusu Nasıl Alınır?

2B arazileri için tapu alma süreci, diğer taşınmazlara göre farklılık gösterir. Bu tür arazilerin satışı yalnızca belirli hak sahiplerine – yani orman köylülerine – yapılmaktadır. Üçüncü şahısların bu arazileri satın alması ise Anayasa hükümleri çerçevesinde yasaklanmıştır.

5 MİLYON KİŞİYE MÜJDE: 2B arazisi nedir, satın alınabilir mi? 2B arazisinin tapusu nasıl alınır, ev yapılır mı?

Tapu almak isteyen hak sahipleri; il defterdarlıkları, ilçe mal müdürlükleri veya Ziraat Bankası şubeleri üzerinden başvurularını yapabilir. Ayrıca Ziraat Bankası'nın internet bankacılığı hizmeti aracılığıyla da işlemler başlatılabilir. Tapu süreci tamamlandığında, arazi resmî olarak alıcının mülkiyetine geçer.

5 MİLYON KİŞİYE MÜJDE: 2B arazisi nedir, satın alınabilir mi? 2B arazisinin tapusu nasıl alınır, ev yapılır mı?

2B Arazisi Satın Alındığında Devlet Desteği Veriliyor mu?

Evet. Devlet, 2B arazilerini satın alan köylülere birçok temel altyapı hizmetini sağlamakla yükümlüdür. Elektrik, su, doğalgaz, telefon hattı gibi temel ihtiyaçlar bu bölgelerde devlet eliyle karşılanmaktadır. Bu durum, 2B arazilerinin özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar için cazip hale gelmesini sağlamaktadır.