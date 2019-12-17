e-Devlet giriş ile TOKİ başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türksat, 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının e-Devlet'ten yapılmasına yönelik entegrasyonu tamamladı. Başvuruların e-Devlet üzerinden de alınmaya başlanmasının ardından başvuruya dair detaylar merak ediliyor. Peki, e-Devlet giriş ile TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra ödemeler nasıl yapılacak? TOKİ başvuru ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, başvurular için son tarihin 15 Ocak 2020 olduğu belirtildi.

2+1 ve 3+1 konut imkanı sunan projede asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek.

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