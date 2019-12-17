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lular'a 10 bin konut! 3 ilçede inşa edilecek

Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 100 bin konut için başvurular dün başladı. Vatandaş kira öder gibi ev fırsatına gösterdi. Başvuruların alındığı şubelerine başvuru akını yaşandı. 81 şehre tarafından inşa edilecek konutların temelinin 2020'nin atılması planlanırken, ev sayısında ilk sırayı çekiyor. İstanbul'a yapılacak 10 bin konutun 5 bin 750 adedi Tuzla'da yapılacak. Arnavutköy'de 3 bin 750, 'de de 500 vatandaşla buluşacak. 'da da Beypazarı'nda 500, Güdül'de 200, Sincan'da 2 bin 300, Nallıhan'da 200 konut yapılacak.

İstanbullular'a 10 bin konut
Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 100 bin konut için başvurular dün başladı. Vatandaş kira öder gibi ev fırsatına gösterdi. Başvuruların alındığı Ziraat Bankası şubelerine başvuru akını yaşandı. 81 şehre tarafından inşa edilecek konutların temelinin 2020'nin atılması planlanırken, ev sayısında ilk sırayı çekiyor.



İstanbul'a yapılacak 10 bin konutun 5 bin 750 adedi Tuzla'da yapılacak. Arnavutköy'de 3 bin 750, 'de de 500 vatandaşla buluşacak. 'da da Beypazarı'nda 500, Güdül'de 200, Sincan'da 2 bin 300, Nallıhan'da 200 konut yapılacak.

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