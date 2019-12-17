Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 100 bin konut için başvurular dün başladı. Vatandaş kira öder gibi ev fırsatına büyük ilgi gösterdi. Başvuruların alındığı Ziraat Bankası şubelerine başvuru akını yaşandı. 81 şehre TOKİ tarafından inşa edilecek konutların temelinin 2020'nin ilk çeyreğinde atılması planlanırken, ev sayısında ilk sırayı İstanbul çekiyor.
İstanbul'a yapılacak 10 bin konutun 5 bin 750 adedi Tuzla'da yapılacak. Arnavutköy'de 3 bin 750, Başakşehir'de de 500 yeni konut vatandaşla buluşacak. Ankara'da da Beypazarı'nda 500, Güdül'de 200, Sincan'da 2 bin 300, Nallıhan'da 200 konut yapılacak.
İstanbul'a yapılacak 10 bin konutun 5 bin 750 adedi Tuzla'da yapılacak. Arnavutköy'de 3 bin 750, Başakşehir'de de 500 yeni konut vatandaşla buluşacak. Ankara'da da Beypazarı'nda 500, Güdül'de 200, Sincan'da 2 bin 300, Nallıhan'da 200 konut yapılacak.
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