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  • 16.12.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 09:02

ve şartları! 2020 TOKİ 100 Bin Sosyal Konut projesi başvuru nasıl yapılır?

, günün en çok aranılanları arasında ye alıyor. TOKİ tarafından her yıl 100 bin sosyal konut projesine başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut projeleri hangi illerde yapılacak? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru nasıl yapılır? İşte TOKİ başvuru formu ve şartları...

TOKİ sosyal konut başvuru nasıl yapılır?

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut projesi için başvuru işlemleri bugün başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 100 Bin Sosyal Konut projesinin 2020 yılnda satışa sunulacak konutları için başvuru şartları belli oldu. Konutların hangi illerde yapılacağı merak ediliyor. Konutlar 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. Peki, TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nedir? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut projeleri hangi illerde yapılacak? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru nasıl yapılır? İşte TOKİ başvuru formu ve şartları...

2020 TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvurabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Başvuru formu, kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecek.

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