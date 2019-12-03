2020 yılında asgari ücrete yapılacak olan zam miktarı milyonlarca vatandaş tarafından merak edilirken masadaki zam oranları da belli olmaya devam ediyor. İşveren temsilcilerinin önerileri ile işçi temsilcilerinin talepleri haberimizde. Asgari ücret ile çalışanlar bugün gerçekleştirilen asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ardından asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantı tarihini merak etmeye başladı. Merak edilen asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısı ne zaman yapılacağı belli oldu. İkinci asgari ücret tespit komisyonunda asgari ücret zam oranları da ortaya çıkacak.

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2020 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN TÜM TEKLİFLER

2020 asgari ücreti için gerçekleştirilen görüşmelerde işçi temsilcisi olan Türk İş talep ettiği zam miktarını 2250 bin TL artı refah payı olarak açıklayacağı söyleniyor. Bu açıklamaya ek olarak Türk İş Başkanı Ergün Atalay açıklamalarında enflasyon rakamının altında hiçbir öneriyi kabul etmeyecekleri yine söylenenler arasında.

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