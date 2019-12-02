Asgari ücretlilerin merakla beklediği işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Milyonlarca asgari ücretli, 2020 yılında ne kadar ücret alacağını merak ederken, geçen yıl yüzde 26'yla enflasyonun üzerinde zam yapılmıştı. Yeni asgari ücret komisyon görüşmelerinin ardından belli olacak. Bakanlık ve sendikaların 1 Ocak'a kadar anlaşması gerekiyor. Çünkü ilk asgari ücret 1 Ocak 2020'de ödenecek. Asgari ücretten alınan vergiler ve primlerin kaldırılması halinde maaşlara 345 lira ek zam gelmiş olacak. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir. Asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de

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2020 ASGARİ ÜCRETE 345 TL EK ZAM

2020 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin muhtemel rakamlar belli olsa da vatandaşların bir diğer talebi vergilerin kaldırılması. Asgari ücretten alınan vergiler ve primlerin toplamı şu şekilde;

- SSK Primi ödemesi: 358 TL

- İşsizlik fonu kesintisi: 25 TL

- Yüzde 15 Gelir vergisi: 326 TL

- Damga vergisi: 19.50 TL

Eğer yukarıda yer alan tutarlardan SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılırsa maaşlara ek 345 TL ek zam gelmiş olacak. Asgari ücretten vergilerin kaldırılması konusu 2019 yılı başlarında sık sık gündeme gelmişti.

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