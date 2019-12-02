2020 asgari ücret zammı için milyonların bekleyişi sürüyor. En önemli konulardan biri ise 2020 yılında yapılacak olan asgari ücret zammına AGİ'nin dahil olup olmadığıdır. Bu anlamda asgari ücret zammına AGİ dahil değildir. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısına dahil olan DİSK ve Hak-İş asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olması gerektiğini söyledi. Eğer 2020 yılında enflasyon artışı yüzde 8 olursa brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir. Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.

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ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI'NDA NE OLACAK?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.

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