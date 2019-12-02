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  • 03.12.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 10:25

oranı belli oldu mu? 2020 ve görüşmeleri haberi

2020 mı ve görüşmeleri haberi: Yaklaşık 8.5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret pazarlığı bugün başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari , 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Ankara'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. Pazarlıklar başlamadan önce işçi kesimi talep edeceği tutarla ilgili ilk sinyali vermişti. Geçen hafta Türk-İş Genel Başkanı , "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız" demişti.

Son dakika: 2020'de asgari ücret ne kadar olacak?

2020 asgari ücret görüşmeleri son dakika haberi oldukça merak ediliyor. Ülkemizde 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan bulunmaktadır ve gözler yapılacak olan zam miktarına çevrilmiş olacak. Bu bağlamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Ankara'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre; 2019 enflasyonu yüzde 12 civarında olacak. Yüzde 12'lik enflasyon tahminine göre artış olması halinde, asgari ücretin brütü 2 bin 865 lira, neti ise 2 bin 262 liraya çıkacak.

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