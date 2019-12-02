2020 asgari ücret görüşmeleri son dakika haberi oldukça merak ediliyor. Ülkemizde 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan bulunmaktadır ve gözler yapılacak olan zam miktarına çevrilmiş olacak. Bu bağlamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Ankara'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre; 2019 enflasyonu yüzde 12 civarında olacak. Yüzde 12'lik enflasyon tahminine göre artış olması halinde, asgari ücretin brütü 2 bin 865 lira, neti ise 2 bin 262 liraya çıkacak.

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