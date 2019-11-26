EYT son dakika haberi. Hükümet gibi iş dünyası da erken yaşta emekliliğe karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ardından Çalışma Bakanı "EYT beklentisi için son sözlerini söyledi. İTO Başkanı Şekip Avdagiç de "EYT, kazanılmış hak olarak görünüyor ancak asla böyle bir şey yok. Erken yaşta emeklilik, sosyal güvenlik sisteminin intiharı olur." dedi.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

EYT KAZANILMIŞ HAK MI?

İTO Genel Başkanı Şekip Avdagiç EYT hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Avdagiç Türkiye'deki emeklilik yaşının OECD ülkeleri arasında en erken uygulandığını söyleyerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin "Bu Türk sosyal güvenlik sisteminin intiharı olur" ifadelerini kullandı. Konu ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç'in açıklamaları şöyle oldu:

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ