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  • 26.11.2019 11:46
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 13:15

kazanılmış hak mı, kimleri kapsıyor?

Hükümet benzer biçimde iş dünyası da erken yaşta emekliliğe karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ardından Çalışma Bakanı “ beklentisi için son sözlerini söylemiş oldu. İTO Başkanı Şekib Avdaviç de “EYT, kazanılmış hak olarak görünüyor sadece asla bu şekilde bir şey yok. Erken yaşta emeklilik, sosyal güvenlik sisteminin intiharı olur.” dedi. EYT’liler sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emekliliği için gereken yaş haricinde sigortalılık süresi ve prim günü şatlarını sağlamış olanlar için kullanılan bir ifadedir. haberleri sayfamızda

EYT son dakika haberi. Hükümet gibi iş dünyası da erken yaşta emekliliğe karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ardından Çalışma Bakanı "EYT beklentisi için son sözlerini söyledi. İTO Başkanı Şekip Avdagiç de "EYT, kazanılmış hak olarak görünüyor ancak asla böyle bir şey yok. Erken yaşta emeklilik, sosyal güvenlik sisteminin intiharı olur." dedi.

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EYT KAZANILMIŞ HAK MI?

İTO Genel Başkanı Şekip Avdagiç EYT hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Avdagiç Türkiye'deki emeklilik yaşının OECD ülkeleri arasında en erken uygulandığını söyleyerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin "Bu Türk sosyal güvenlik sisteminin intiharı olur" ifadelerini kullandı. Konu ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç'in açıklamaları şöyle oldu:

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