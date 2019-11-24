EYT' den kimlerin yararlanıp kimlerin yararlanamayacağı belli oldu. EYT ile ilgili merak edilen bir çok konu var. Vatandaş konunun uzmanlarına EYT konusunda soru yöneltmeye devam ediyor. Konu ile ilgili sorulan son soru 2022 öncesi EYT'den yararlanabilir miyim şeklinde oldu. İşte detaylar. EYT kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu belirtiliyor. Bu doğrultuda da EYT kanunun çıkmasından sonra ne zaman emekli olurum sorusu da gündeme geliyor. her vatandaşın sigortalılık durumunun farklı olması ve yanı sıra 4A/4B/4C şeklinde farklı sigorta kolları için belirlenmiş olan emeklilik koşulları farklılık gösterdiğinden, bu emeklilik tarihlerinin zamana yayılacağı tahmin ediliyor.

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İŞTE EYT İLE İLGİLİ O SORU VE CEVABI

"2022'den önce çıkacak bir EYT'den yararlanamazsınız" ifadelerini kullanan Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, "22 Ocak 1977 doğumluyum. Askerliğimin 8 ayını borçlanıp ödedim. Sigorta girişim 1997 senesine düştü. Ve şu anda 5387 gün primim var. SGK'dan baktığımda emeklilik yaşım 57 görünüyor. Eğer EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) çıkarsa bana bir faydası olur mu?" sorusuna yanıt verdi.