Af, nafaka, EYT, taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı ile ilgili son dakika gelişmeler oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda haberimizde af, nafaka, EYT, taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı ile ilgili son durumu sunuyoruz. 3600 ek gösterge ve af yasası ile ilgili son açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği konu ile ilgili detayları takvim.com.tr olarak haberimizde derledik. Nafaka yasasının içerisinde yer alması beklenen ikinci yargı paketinin kasım ayında açıklanması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge, genel af yasası ne zaman çıkacak? İşte 25 Kasım af yasası ve 3600 ek göstergede son durum...

SON DAKİKA AF HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?



Binlerce hükümlü ve ailesi Genel Af Yasası ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. İkinci yargı paketinin meclise sunulma süreci son günlerde vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken ilk yargı paketi kapsamında oluşturulan 39 maddeden oluşan yasa paketi meclisten geçmiş ve kararlar Resmi Gazete üzerinden duyurulmuştu. Ancak ikinci yargı paketi henüz sonuçlanmadı.

25 KASIM MECLİS GÜNDEMİ!

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Basın Toplantısı 11:30

Sn. Hakkı Saruhan OLUÇ - HDP Grup Başkan...

Basın Toplantısı 12:00

Sn. İsmail TATLIOĞLU - İYİ Parti BURSA M...