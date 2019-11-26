Önümüzdeki yılın asgari ücretinde ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 526 lira. İşçiler bu görüşmelerden çıkacak kararı merakla beklerken, sendikalar talep edecekleri ücreti açıklamaya başladı. Asgari ücretteki artışın ne kadar olması gerektiği konusunda ise Irgat, bunun komisyonda belirleneceğine dikkat çekerken, Türk-İş'in son "açlık-yoksulluk sınırı" araştırmasına işaret etti. Irgat, "Bizim araştırmamıza göre bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 2 bin 526 liradır dedi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, kısaca Türk-İş, 1952 yılında kurulan Türkiye'nin ilk büyük işçi konfederasyonudur. Genel Merkezi Ankara'dadır. Genel Başkanı Ergün ATALAY'dIr. 35 üye sendikası vardır

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Türk-İş, yaptığı araştırma sonucuna dayandırarak asgari ücretin 2 bin 526 lira olması gerektiğini açıkladı. Sendika bu miktarı belirlerken de açlık-yoksulluk sınırını göz önünde bulundurduklarını belirtti.

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