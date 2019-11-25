Konut kredisi için peş peşe indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşların en fazla merak ettiği vade tercihi ise; 120 ve 180 ay vade oluyor. Kamu bankaları olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından uzun süredir sağlanan sağlanan yüzde 0.99 faiz oranlı konut kredisinde, en uygun oran yine değişti. Uzun bir zamandır ING Bank tarafından sağlanan 0.98'lik konut kredisi ile Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın sağladığı yüzde 0.98 kar payı oranlı konut finansmanı, Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından indirildi. 60 ay vadeli konut finansmanı kampanyasında kar payı oranı 0.97 seviyesine düştü. İşte 120 ve 180 ay vade ile 0.95, 0.97, 0.98 ve 0.99 faiz oranıyla konut kredisi veren bankalar...

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