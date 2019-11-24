Kasım ayının son haftasına girdiğimiz şu günlerde düşük faizli kredi indirimi avantajı devam ediyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranlarının inmesiyle birlikte rekor seviyede kredi kullanıldı. İlk defa satılan konutlarda İstanbul 8 bin 988 konutla en yüksek payı (yüzde 17,9) aldı. İstanbul'u 3 bin 683 konut satışıyla Ankara, 2 bin 967 konut satışıyla İzmir takip etti. Efsane Cuma haftasının başlamasıyla birlikte kredi faiz oranları da tekrar gündemin önemli başlıkları arasında yerini almaya başladı. Peki en uygun konut kredisi hangi bankada? İşte TEB, ING, Vakıfbank, Halkbank ve İş Bankası faiz oranları...

KONUT ALIMI İÇİN YOĞUN BİR TALEP VAR

Konut alımı için ciddi bir talep birikirken, yüzde 1.10 seviyesi altında faiz sunan özel banka sayısı da çeşitlendi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ipotekli konut satışları rakamları da vatandaşların düşen faizlere gösterdiği yoğun ilgiyi gözler önüne seriyor. İpotekli konut satışlarının ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 525,1 artarak 50 bin 411'e yükseldiği açıklanmıştı.

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