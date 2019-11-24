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  • 25.11.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 09:17

kredi oranı ne oldu? , müjdesi! , ve düştü

Merkez Bankası'nın politika ini indirmesinin ardından gözler 'na çevrildi. Uygun faiz oranı ile , ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketlerini bekliyor... Merkez Bankası tarafından yapılan 425 baz puanlık faiz indirim sonrası kamu bankaları tarafından yapılan faiz indirimi hamlesi sonrası özel bankalardan beklenen indirim atağı Kasım ayı itibari ile yaşanmaya başlandı. Kredi faiz oranlarında art arda gelen indirimlerden sonra Ziraat Bankası yeni kredi paketini açıklayabilir. Bu bağlamda uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketlerini bekliyor...

Faiz düştü! Ziraat Bankası kredi faiz oranı yenilendi!

Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indiriminin ardından bankaların mevcut durumda müşterilerine sundukları kredi ürünlerinde uygulanmakta olan faiz oranlarının da düşmesi bekleniyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Ziraat Bankası'nın konut kredisi faiz oranlarının en çok %0,90 bandına çekebileceklerini düşünüyor. Bazıları ise Ziraat Bankası'nın başlatacağı kampanyalarda %0,79 faiz oranı uygulayacağı öngörülüyor. Peki Ziraat Bankası konut kredisi faiz indirimi yapacak mı? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar olacak? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı % 1,17 olarak güncellendi.

KONUT KREDİSİ 0,69'A DÜŞTÜ MÜ?

Hayallerindeki eve kavuşmak için bankaların konut kredisi ürünlerine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, kredi kullanma konusunda sabırlı davranmaya çalışıyor. Son olarak TCMB Başkanı Murat Uysal'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından sonra politika faizinde 250 baz puanlık indirime gidildiğini açıklamasının ardından gözler tüm özel ve kamu bankalarına çevrildi. Mevcut durumda en düşük kredi faiz oranı ile müşterilerine en uygun konut kredisi sunan bankalar konumunda olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faiz oranlarının düşmesi bekleniyor.

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HaberlerEkonomi HaberleriZiraat Bankası kredi faiz oranı ne oldu? 0,69 müjdesi! İhtiyaç konut, ve taşıt kredisi faizi oranları düştü
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