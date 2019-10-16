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  • 16.10.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 16:53

SSK Bağ-Kur alma şartları! ? Tüm emekliler için geçerli...

Ülkemizde yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş bulunuyor. Emekli vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında çift maaş yer alıyor. Bu kapsamda milyonlarca alma şartları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Eşi vefat eden emekli vatandaş dul aylığı kapsamında ikinci bir emekli maaşı alabiliyor. Peki, nelerdir? ? İşte merak edilen detaylar...

Emekli çift maaş alma şartları nelerdir?

Ülkemizdeki milyonlarca emekli vatandaşa emekli maaşlarının yanında ek olarak başka ödemeler de yapılıyor. Emekli SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hangisine tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabiliyor. Bu kapsamda milyonlarca emekli vatandaş emekli çift maaş alma şartları hakkında araştırma yapıyor. Peki, hangi emekliler çift maaş alabilir? İşte o koşullar...

SSK, SGK VE BAĞ-KUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ

Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.

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