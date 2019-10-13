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  • 13.10.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 11:30

! Domuz eti, hangileri? İşte listesi...

Domuz eti, hangileri? İşte listesi... Hileli ve taklit gıdalar hakkında açıklaması geldi! Tarım ve Orman Bakanlığı uzun süredir yürüttüğü laboratuvar çalışmaların neticesinde hileli gıdaları tek tek tespit etti. Bu ürünlerin listesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde yayınlandı. . Domuz eti içeren Gurme ürünlerini satan marketler arasında Migros da yer alıyor. Migros'ta Gurme nin (sucuk, salam) kampanyasının yapılması nedeniyle çok sayıda şikayette bulunulduğu öğrenildi. Yayınlanan listede en çok dikkat çeken ürünler ise büyük market zincirlerinde de satılan bazı et ürünleri. İşte 2019 yılının son çeyreğinde yayınlanan, alışveriş yaparken satın almamanız gereken hileli ürünler ve taklit gıdalar listesi…

Gıda terörü! İşte domuz ve at eti çıkan firmalar

Gıda teröristleri vatandaşların sağlığı ile oynamaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bayahı bir süredir yürüttüğü laboratuvar çalışmaları sonrasında hileli gıdaları ve markaları tek tek tespit etti. Bu ürünlerin listesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde yayınlandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası önemli detaylar ortaya çıktı. Manevi duyguları bile hiçe sayan gıda teröristleri vatandaşa domuz eti bile yedirmiş. Özellikle Migros'ta Gurme et ürünlerinin (sucuk, salam) kampanyasının yapılması nedeniyle çok sayıda şikayette bulunulduğu öğrenildi. Bu bağlamda sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 73'ü Ankara'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da, 56'sı Diyarbakır'da ve 65'i Bursa'da bulundu.. Peki domuz eti at eti çıkan firmalar hangileri? İşte marka marka hileli taklit ürünler listesi...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

İŞTE HİLELİ ET ÜRÜNLERİ SATAN RESTORANLAR - TIKLA ÖĞREN

AT VE EŞEK ETİ İÇEREN ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

VATANDAŞA DANA ETİ YERİNE DOMUZ ETİ YEDİREN O FİRMA

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