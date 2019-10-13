Gıda teröristleri vatandaşların sağlığı ile oynamaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bayahı bir süredir yürüttüğü laboratuvar çalışmaları sonrasında hileli gıdaları ve markaları tek tek tespit etti. Bu ürünlerin listesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde yayınlandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası önemli detaylar ortaya çıktı. Manevi duyguları bile hiçe sayan gıda teröristleri vatandaşa domuz eti bile yedirmiş. Özellikle Migros'ta Gurme et ürünlerinin (sucuk, salam) kampanyasının yapılması nedeniyle çok sayıda şikayette bulunulduğu öğrenildi. Bu bağlamda sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 73'ü Ankara'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da, 56'sı Diyarbakır'da ve 65'i Bursa'da bulundu.. Peki domuz eti at eti çıkan firmalar hangileri? İşte marka marka hileli taklit ürünler listesi...

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İŞTE HİLELİ ET ÜRÜNLERİ SATAN RESTORANLAR - TIKLA ÖĞREN

AT VE EŞEK ETİ İÇEREN ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

VATANDAŞA DANA ETİ YERİNE DOMUZ ETİ YEDİREN O FİRMA