En uygun krediyi hangi banka veriyor? Bu soru bu dönemde internette en çok araştırılanlar arasına girmeyi başardı. Çünkü üç kamu bankası ve bir katılım bankası faizleri aşağıya indirdi. Bu bankalara özel bankaların bazıları da katıldı. Buna göre konut kredilerinde faiz yüzde 1'in altına inerek yüzde 0.99'a kadar geri çekildi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü. Konut kredisinde 180 ay vadeli kredinin faiz oranını yüzde 0,99'a düşüren bankalar tüketici ve taşıt kredilerinde de indirime gitti. Bu arada kredi faiz oranları düştü. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre vatandaşın kredisini erken kapatma hakkı var. Yüzde 1 ve 2 oranındaki cezayı ödeyip eski krediyi düşük faizle yenileyebilirsiniz. Peki 60 -120 ay taksitli kredi faiz oranları vade faiz ücreti kaç para? 19 Ağustos güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı!