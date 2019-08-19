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  • 19.08.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 11:00

En uygun krediyi hangi veriyor? İşte güncel , ve ...

kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla lar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar internette sorgulamaya başladılar. Peki ? Konut, ve faiz oranlarını haberimizde detaylı olarak verdik. Bu arada daha önce kredi çeken vatandaşlar yüzde 1 ve 2 oranındaki cezayı ödeyip eski krediyi düşük faizle yenileyebilirsiniz.

En uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi...

En uygun krediyi hangi banka veriyor? Bu soru bu dönemde internette en çok araştırılanlar arasına girmeyi başardı. Çünkü üç kamu bankası ve bir katılım bankası faizleri aşağıya indirdi. Bu bankalara özel bankaların bazıları da katıldı. Buna göre konut kredilerinde faiz yüzde 1'in altına inerek yüzde 0.99'a kadar geri çekildi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü. Konut kredisinde 180 ay vadeli kredinin faiz oranını yüzde 0,99'a düşüren bankalar tüketici ve taşıt kredilerinde de indirime gitti. Bu arada kredi faiz oranları düştü. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre vatandaşın kredisini erken kapatma hakkı var. Yüzde 1 ve 2 oranındaki cezayı ödeyip eski krediyi düşük faizle yenileyebilirsiniz. Peki 60 -120 ay taksitli kredi faiz oranları vade faiz ücreti kaç para? 19 Ağustos güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı!

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