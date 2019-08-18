Milyonlara Müjde! Faizsiz avans ve 10 maaş kredi fırsatı

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde geliyor! Emekliye 3 maaş avans ve 10 maaş kredi imkanı SGK tarafından açıklandı. Emekli olmuş ancak hemen hemen emekli maaşı bağlanmamış vatandaşlar da 3 maaş avans ve 10 maaş kredi alabiliyor. Örnek verecek olursak, 1800 TL emekli maaşı alan bir birey 5400 TL'ye kadar avans alabilir. 10 maaş kredi sistemi ile ise 18 bin TL'ye kadar kredi çekebilir. Emekli maaşı alan vatandaşlar kredi veya avans ile anlık ihtiyaçlarını giderme şansına sahip olacak. Peki, SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı avansı şartları neler? İşte detaylar... Sadece bazı bankalar emekli promosyonu kapsamında emekli maaşını bankaya taşıyan kişilere daha düşük faiz oranları ile kredi veriyor. Yani faizsiz kredi verilmiyor sadece birkaç puan faiz indirimi yapılıyor.

18.08.2019 09:41 - Son Güncelleme: 18.08.2019 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





