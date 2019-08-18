Milyonlara Müjde! Faizsiz avans ve 10 maaş kredi fırsatı
Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde geliyor! Emekliye 3 maaş avans ve 10 maaş kredi imkanı SGK tarafından açıklandı. Emekli olmuş ancak hemen hemen emekli maaşı bağlanmamış vatandaşlar da 3 maaş avans ve 10 maaş kredi alabiliyor. Örnek verecek olursak, 1800 TL emekli maaşı alan bir birey 5400 TL'ye kadar avans alabilir. 10 maaş kredi sistemi ile ise 18 bin TL'ye kadar kredi çekebilir. Emekli maaşı alan vatandaşlar kredi veya avans ile anlık ihtiyaçlarını giderme şansına sahip olacak. Peki, SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı avansı şartları neler? İşte detaylar... Sadece bazı bankalar emekli promosyonu kapsamında emekli maaşını bankaya taşıyan kişilere daha düşük faiz oranları ile kredi veriyor. Yani faizsiz kredi verilmiyor sadece birkaç puan faiz indirimi yapılıyor.
Emeklilere Faizsiz Kredi Onaylandı Mı?
Aradan geçen uzun süreye rağmen ne yazık ki emeklilere faizsiz kredi son dakika gelişmesi yaşanmadı ve kredi paketi sadece hükümet tarafından verilen bir vaat olarak kaldı. Yani yerine getirilmeyen vaatler arasına katıldı. İlk yapılan açıklamalarda emekliye 3 maaş avans verileceği ve talep edilmesi durumunda emekliye 10 maaş faizsiz avans kredi verileceği duyurulmuş, bu kredinin kişinin talebine göre taksitlendirilerek maaşından kesilerek faizsiz olarak tahsil edileceği açıklanmıştı.
Emekliye 10 Maaş Faizsiz Kredi Ne Zaman Verilecek?
Ekonomistler böylesine yüklü bir nakit akışı gerektiren hamlenin hükümet tarafından şu anda atılamayacağını belirtiyor. Söz konusu kredi vaadi ile ilk çıktığı dönemde her emekliye maaşını aldığı banka şubesi üzerinden faizsiz kredi verilmesi gündeme gelmişti.
Milyonlarca emekli için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. SGK, SSK, Bağ-Kur emeklileri için 3 maaş ön ödeme ve 10 maaş kredi olanağı sağlanacak. Emeklilik için müracaat meydana getiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi. Söz konusu sistemin hayata geçmesiyle beraber emekli yurttaşların nakit sorunlarına son verilecek. Bu bağlamda nakit problemi yaşayan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonrasında maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Peki,SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi nasıl alınır? Emekli 3 maaş faizsiz avans şartları neler? İşte detaylar...
EMEKLİYE 10 MAAŞ KREDİ VERİLECEK
Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.
6 BİN 62 TL AVANS
Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.