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  • 10.08.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 12:31

1 Ekim sonrası takvimi! Peki , , , Taşeron ve çıkacak mı, netleşti

Mahkumların erken tahliye olmasını öngören Yargı Reformu ile ilgili açıklama geldi ve , taşeron ve için süreç hakkında değerlendirme geldi. Meclisin tatile girmesi nedeniyle yargı reformu paketinin yetişmediğini söyleyen Feyzioğlu "Sayın Bakanımızın önayak olmasıyla inşallah bu paketi Ekim ayında çok daha kapsamlı hale getirerek, Meclis'ten çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 1 Ekim 2019 günü Meclisin açılmasının ardından Yargı Reformu Genel Kurulu 'na gelecek. Genel Kurul 'dan geçmesi sonrası düzenleme yürürlüğe girecek. düzenlemesinin de bu kapsama alınacağı belirtildi. Peki 1 Ekim sonrası TBMM takvimi! Peki , Nafaka, EYT, Taşeron ve 3600 ek gösterge çıkacak mı?

1 Ekim sonrası TBMM takvimi! Peki Af, Nafaka, EYT çıkacak mı?

Yargı reformu hakkında son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, bakanlık bürokratları ve Türkiye Barolar Birliği yönetimi ile Ankara Hakimevi'nde bir araya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, görüşme sonrası bir açıklama yaptı ve Ekim ayında TBMM'de görüşülecek Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin kapsamının genişletileceğini söyledi. Meclis tatili boyunca Plan Bütçe Komisyonu çalışmalarına devam edecek. Plan bütçe komisyonunda ek gösterge meselesinde, Meclis açılana kadar yol katedilmedi ve Yargı reformu sonrası ek gösterge meselesinin Genel Kurul 'a gelmesi bekleniyor. Peki 1 Ekim sonrası TBMM takvimi! Peki Af, Nafaka, EYT, Taşeron ve Ek Gösterge çıkacak mı, netleşti.

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