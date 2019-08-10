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  • Son Güncelleme: 18.08.2019 10:40

'de son dakika ve Almanya Finlandiya formülü açıklaması yapıldı

'de son dakika... EYT yasası ile ilgili yeni gelişmeler ve haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda EYT yasasının çıkmasını heyecanla bekleyenlerin gözü TBMM'de olacak. Meclis tatile girdi ve 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanacak. EYT için Aile, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda mevzu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "" olarak malum yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler. 'den yapılan son olarak açıklamada ise; Türkiye'nin şartları var.

EYT'de son dakika ve Finlandiya formülü açıklaması!

EYT'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen milyonlarca EYT'li konu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor.

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