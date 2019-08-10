EYT'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen milyonlarca EYT'li konu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor.