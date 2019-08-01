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  • 01.08.2019 11:35
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 11:51

ziraatbank.com.tr: 1 Ağustos Ziraat sı son dakika oranları! İşte 2019 konut kredisi faiz hesaplama

ziraatbank.com.tr: Ziraat sı 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi ini yüzde 0,99 olarak belirledi. Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından konut kredisi faizini yüzde 1’in altına indirdi. Banka, 500 bin TL’ye kadar 180 ay konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi. Ziraat Bankası tüketici kredileri faizlerini maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1,49, diğer müşteriler için yüzde 1,59 olacağını duyurdu. Banka, kurumsal kredi faiz oranlarını kurumsal kredi notuna göre yüzde 17 ile yüzde 18 aralığında belirledi. Peki 1 Ağustos faiz oranları! İşte konut kredisi faiz hesaplama

İşte Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama yolları

ziraatbank.com.tr: Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına indirdi. Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyordu. Ziraat Bankası'nın kredi faiz indirimine diğer kamu bankaları VakıfBank ve HalkBank'ın da destek vermesi bekleniyor. VakıfBank ve HalkBank 10 yıl vadeye kadar yüzde 1.28 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.

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HaberlerEkonomi Haberleriziraatbank.com.tr: 1 Ağustos Ziraat Bankası son dakika faiz oranları! İşte Ziraat Bankası 2019 konut kredisi faiz hesaplama
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