ziraatbank.com.tr: Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına indirdi. Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyordu. Ziraat Bankası'nın kredi faiz indirimine diğer kamu bankaları VakıfBank ve HalkBank'ın da destek vermesi bekleniyor. VakıfBank ve HalkBank 10 yıl vadeye kadar yüzde 1.28 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.