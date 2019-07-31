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  • 01.08.2019 01:54
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 01:54

Konut ve düştü mü? Konut kredisi faiz oranları ne zaman düşecek?

Merkez Bankası tarafından faiz indirim kararının açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi kredi faiz oranlarındaki son duruma çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar konut ve hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Konut ve ? Konut kredisi faiz oranları ne zaman düşecek? İşte son durum...

Konut ve ihtiyaç kredi faizleri ne zaman düşecek?

Konut ve ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? Yaz aylarında kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar kredi oranları hakkında araştırmalarını sürdürürken kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceğini de merak ediyor. Peki, Konut kredisi faiz oranları ne zaman düşecek? İşte bankalardaki güncel kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasının ardından bankaların da kısa bir süre sonra faiz oranlarını indirmesi bekleniyor.

Bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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