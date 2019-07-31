Konut ve ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? Yaz aylarında kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar kredi oranları hakkında araştırmalarını sürdürürken kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceğini de merak ediyor. Peki, Konut kredisi faiz oranları ne zaman düşecek? İşte bankalardaki güncel kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasının ardından bankaların da kısa bir süre sonra faiz oranlarını indirmesi bekleniyor.

Bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...