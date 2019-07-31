En uygun krediyi hangi banka veriyor? 1 Ağustos Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt, konut kredisi faiz oranları! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararı almasıyla birlikte kredi faiz oranlarındaki son durum merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar bu nedenle kredi faiz oranlarında son durum ne sorusuna yanıt arıyor. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki, kredi faiz oranları düşecek mi? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank taşıt, konut kredi oranlarında son durum nedir? İşte banka banka kredi faiz oranları...