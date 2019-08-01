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  • 02.08.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 09:18

si başvuru şartları ve gerekli evraklar belgeler nelerdir? ?

? si başvuru şartları ve gerekli evraklar nelerdir? Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri nın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

Ev kredisi nasıl alınır? İşte konut kredisi başvuru şartları

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesi sonrasında bankalar bir biri ardına faiz oranlarını indirmeye başladı. Bu bağlamda vatandaşlar konut kredilerine yoğun bir ilgi göstermeye başladı. Bankadan kredi çekerek ev sahibi olmak isteyen kişilere yönelik olarak konut kredisi kullandırılmakta olup konut kredisi çekerek ev satın almak isteyen kişilerin bankalarca aranılan konut kredisi şartları için yeterli olmaları gerekmektedir. Aksi halde ne yazık ki konut kredisi başvuru formu dolduran kişiler konut kredisi red kararı ile karşı karşıya kalmaktadır. Peki Ev kredisi nasıl alınır? Konut kredisi başvuru şartları ve gerekli evraklar nelerdir?

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