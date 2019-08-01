Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesi sonrasında bankalar bir biri ardına faiz oranlarını indirmeye başladı. Bu bağlamda vatandaşlar konut kredilerine yoğun bir ilgi göstermeye başladı. Bankadan kredi çekerek ev sahibi olmak isteyen kişilere yönelik olarak konut kredisi kullandırılmakta olup konut kredisi çekerek ev satın almak isteyen kişilerin bankalarca aranılan konut kredisi şartları için yeterli olmaları gerekmektedir. Aksi halde ne yazık ki konut kredisi başvuru formu dolduran kişiler konut kredisi red kararı ile karşı karşıya kalmaktadır. Peki Ev kredisi nasıl alınır? Konut kredisi başvuru şartları ve gerekli evraklar nelerdir?